Lavori in Via Nuova Toscanella a Napoli, introdotto il senso unico: le strade alternative

PUBBLICITÀ

Da lunedì 17 luglio partiranno i lavori per riasfaltare Via Nuova Toscanella a Napoli. Il comune ha diramato un comunicato che annucia la durata dei lavori e soprattutto l’istituzione del nuovo senso di circolazione. La strada diventerà a senso unico a salire verso la Zona Ospedaliera. Di sotto le alternative.

Lavori a via Nuova Toscanella: quanto dureranno e l’introduzione del senso unico

Dal 17 luglio fino al 9 agosto 2023 a Via Nuova Toscanella ci saranno i lavori di riasfaltizzazione. 25 giorni dunque per la manutenzione di una delle strade più trafficate della zona, importante collegamento tra la Zona Nord di Napoli e la Zona Ospedaliera. Il comunicato cita anche l’introduzione di un nuovo piano del traffico, ovvero il senso unico verso la zona Ospedaliera.

PUBBLICITÀ

Scartata l’ipotesi del senso unico alternato, con il rifacimento quindi di una semi-carreggiata alla volta, e controllato da semafori. Il Comune spiega la decisione dicendo che tale scelta avrebbe creato rallenamenti pericolosi per coloro diretti dall’Area Nord alla zona del Pronto Soccorso, mettendo così a rischio la vita delle persone. Inoltre, è spiegato che così facendo si sarebbe potuto creare un “rigurgito” di traffico nelle ore di punta sulla direttrice opposta, da Piazzetta Ponte Caracciolo a Via dei Ciliegi, che avrebbe interessato l’incrocio di via De Amicis, via Gaetano Salvatore, via Torrepadula e, appunto, via Nuova Toscanella.

Le alternative

Essendo via Nuova Toscanella una zona nevralgica di collegamento tra aree, è necessario trovare alternative per coloro che vogliono raggiungere l’area Nord di Napoli tra il 17 luglio e il 9 agosto. Per coloro che provengono dal Nuovo Policlinico, o dal Dipartimento di farmacia della Federico II, e vogliono raggiungere la Perimetrale di Melito o l’Asse Mediano, potrà, prima di imboccare via Nuova Toscanella, girare a destra su via Marco Rocco di Torrepadula e raggiungere così via Emilio Scaglione o le linee della Metro 1 di Napoli Frullone e Chiaiano.