Chi è il malessere napoletano? Il significato del termine nato dal trend su TikTok

PUBBLICITÀ

Il video della ragazza picchiata dal proprio compagno l’altra sera a Posillipo ha fatto il giro del web, scatenando un’ondata di disgusto e indignazione generale. Sentimenti che, attraverso la possibilità di commentare il video sui social, hanno preso varie diramazioni. Una parte di pubblico si scagliava contro il ragazzo violento, un’altra ancora colpevolizzava la vittima per essere rientrata in auto con lui. Un’altra ancora se la prendeva con i giovani intervenuti a soccorrere la ragazza per non averla vendicata, facendo a botte col fidanzato.

Un’ultima e ampissima – forse la più ampia – fetta di commentatori, invece, sottolineava che “questo succede quando vi piacciono i Malesseri“. Cioè che episodi di violenza come quello si verificano quando le donne scelgono di frequentare il cosiddetto Malessere. A questo punto, quindi, chi è il Malessere?

PUBBLICITÀ

Da dove nasce il Malessere napoletano

Per dare una risposta breve, il Malessere, nell’accezione napoletana del termine, è il tipico ragazzo bello e dannato. Geloso e possessivo, controllante e manipolativo, con il quale la relazione sentimentale è tossica, sempre sul filo del rasoio. Un tipo, quindi, poco raccomandabile e con tutta probabilità coinvolto in attività illecite, ma che proprio per queste caratteristiche attrae alcune ragazze come una calamita. C’è da dire, però, che il fenomeno del Malessere napoletano, in realtà ha preso piede in seguito ad un trend diventato virale su TikTok. Trend alimentato, inoltre, dal grande successo di serie tv come Mare Fuori. Serie, nello specifico, che pullula di bei ragazzi, resi affascinanti forse proprio dall’aria da teppista.

Va da sé che nella maggior parte dei casi, dietro ad un video o un post di elogio al Malessere si nasconde solo tanta ironia. Tuttavia non si può sottovalutare l’impatto negativo che una simile moda può avere a livello socio-culturale, soprattutto in un momento storico di grandi lotte femministe e antipatriarcali. Andrebbe quindi sempre ricordato che chi ci ama non ci limita, non ci controlla e non ci crea malessere.