Le temperature bollenti hanno le ore contate, da domenica arrivano i temporali

E’ ormai un film già visto e rivisto quello che proietterà l’atmosfera nelle prossime ore, con l’ormai instancabile flusso bollente sub-tropicale che ci garantirà tanto sole, tanto caldo e solo qualche primo temporale a ridosso dei rilievi.

Al momento, sullo scacchiere europeo, troviamo tre figure dominanti. In pieno Atlantico soggiorna l’anticiclone delle Azzorre, mentre più a nord e per la precisione poco sopra il Regno Unito un profondo vortice ciclonico spinge fresche ed instabili correnti verso l’area di mare che fiancheggia il Portogallo. In risposta risalgono correnti d’aria molto calda provenienti direttamente dall’entroterra sahariano che alimentano un rovente promontorio africano ormai presente a tutte le quote anche sul nostro Paese.

Nelle prossime ore ci attendiamo dunque condizioni di tempo stabile e con temperature via via sempre più alte. Basti pensare che entro venerdì 5 i termometri troveranno nuovamente il coraggio di toccare la soglia dei 40°C su molte regioni d’Italia.

Ma non accadrà proprio nulla sul fronte meteo? Beh in queste condizioni di alta pressione a prevalere è giusto che sia il bel tempo, ma come ormai molti di voi sapranno, alta pressione non è sempre e solo indice di totale stabilità atmosferica.

La grande calura infatti, avrà la capacità di rendere le ore pomeridiane spesso teatro dello sviluppo di improvvisi temporali che entro la vigilia del weekend riusciranno a minare la bollente stabilità sui rilievi alpini e su alcuni tratti della dorsale appenninica centrale.

Sarà questo il preludio ad un fine settimana, specie la domenica, dove si dovrebbe registrare una maggior attività temporalesca e probabilmente non solo sui monti.