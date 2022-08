I funerali del 12enne morto all’acquapark: “Sempre nei cuori di chi ti ama”

Si sono tenuti nella serata di ieri 3 agosto i funerali del piccolo Flavio, il dodicenne di Pompei morto lo scorso 30 luglio all’Acquafarm di Battipaglia dopo essere sceso da uno scivolo in piscina.

L’omelia dell’arcivescovo di Pompei, Tommaso Caputo, ai funerali del piccolo Flavio tenutisi nella chiesa del Santissimo Salvatore

Le esequie si sono tenute nella nella chiesa del Santissimo Salvatore a Pompei. A celebrare la messa è stato l’arcivescovo di Pompei, monsignor Tommaso Caputo. Che con la sua omelia si è rivolto ai genitori, al fratello e alla sorella di Flavio, nel tentativo di dargli conforto. “Carissimi Gerarda ed Ernesto, Francesco e Rosa, mi unisco al vostro immenso dolore per la perdita prematura e improvvisa del piccolo Flavio. La sua morte è un dolore grande anche per la Chiesa di Pompei. Tutti noi proviamo angoscia e smarrimento di fronte a una tragedia che colpisce così duramente e nel profondo una famiglia della nostra comunità“. Per poi aggiungere: “Sappiamo come possa essere, ed è, insopportabile la vostra pena di genitori, cari Ernesto e Gerarda, privati in maniera repentina e inspiegabile dell’affetto di un figlio; e dei fratelli, Francesco e Rosa, che hanno vissuto da vicino anche i momenti del dramma“.

Grande folla e commozione durante la cerimonia: “Sarai sempre nel cuore di chi ti ama”

Al funerale, oltre alla presenza numerosa di amici e parenti, ha presenziato anche il sindaco di Pompei, Carmine Lo Sapio. Mentre gli amichetti del dodicenne hanno indossato delle maglie con il volto del ragazzino e la scritta: “Ciao Flavio, sarai sempre nel cuore di chi ti ama“.