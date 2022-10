L’inflazione alle stelle a Napoli: rincari pesanti per alimentari, ristorazione ed elettricità

Secondo quelle che sono le ultime codificazioni rilasciate dall’Istat durante il mese di settembre è possibile notare un aumento del tasso di inflazione rispetto il mese di agosto. I soggetti che più risentono di questo incremento ponderante sono: le abitazioni, i combustibili, l’acqua e l’elettricità con il 31,5%.

Napoli preda dell’aumento dei costi

Tra settembre e agosto il valore indicativo dell’inflazione è salito dello 0,3% conseguendo un aumento di base annua dell’8,7%. Numerosi gli ambiti in cui si registrano evidenti rincari. Nel settore della ricezione e della ristorazione si visualizzano rispettivamente un rialzo del 2,3% e del 9,3% in confronto con l’anno precedente. Sui prodotti alimentari in un anno viene raggiunto il 12,3% mentre in un mese si arriva ad un’elevazione dell’1,1%. Si riscontra invece un calo nel ramo dei trasporti con un valore del 1,6% su base mensile. Adoperano un confronto con l’anno precedente è possibile denotare che i soli settori in cui subentra un ribasso dei costi sono l’istruzione (-1,2%) e i servizi sanitari(-0,4%).

Cosa si intende per inflazione?

L’inflazione è quel fenomeno economico che prevede una netta elevazione dei prezzi, dei beni e dei servizi su un vasto mercato che può prolungarsi in una condizione diacronica. Questa condizione provoca in ambito economico delle condizioni di recesso destate dall’erosione del potere d’acquisto della moneta. Tutto questo consegue un calo dei consumi e un ritardo nello sviluppo economico.

Le riflessioni dell’Adoc Napoli e Campania

L’Adoc (Associazione Nazionale per la Difesa e l’Orientamento dei Consumatori) sostiene che questi improvvisi aumenti del tasso d’inflazione non siano dovuti ad alcuna motivazione in particolare ma siano soltanto il risultato dell’emersione degli interessi dei grandi imprenditori. “Non si può identificare la causa di queste situazioni unicamente nella guerra e nella condizione di emergenza sanitaria causata dal covid-19. Bisognerebbe soffermarsi con attenzione sulle innumerevoli manovre economiche spesso illecite provenienti da imprese e banche di grandi dimensioni. Prendendo come esempio le recenti manovre economiche della Federal Reserve si possono visualizzare movimenti economici sospetti: come elargizioni di denaro al fine di sostenere altre imprese o istituti di credito. Di conseguenza l’attendibilità del dollaro ha perso la considerazione e il suo valore primordiale. In correlazione a tutte queste vicissitudini anche i consumatori hanno ottemperato ad un atteggiamento di chiusura verso questi grandi enti”, ha aggiunto, infine, l’Adoc.