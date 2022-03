Locali di sushi nel mirino, rapina a Cardito. Ad Aversa coppiette vanno via senza pagare: il video

Ancora un sabato di terrore nel Napoletano, malviventi sono entrati in azione nel locale Moko Sushi a Cardito. I banditi hanno fatto irruzione nel locale, come riporta Nano Tv, verso le 22, quando all’interno c’erano decine di clienti. Il raid è stato istantaneo. Pistole in pugno si sono diretti verso la cassa ed hanno portato via il contante. Sulla rapina indagano i carabinieri

Aversa, mangiano sushi e scappano senza pagare

Vanno a mangiare sushi in un ristorante ad Aversa e scappano senza pagare il conto. Le due coppie però sono state beccate dalle telecamere, il titolare: “Attendiamo il pagamento”. E’ accaduto nel fine settimana da Kyoto in via Gramsci ad Aversa. I titolari dell’attività commerciale sperano abbiano “dimenticato” di pagare quanto mangiato e hanno pubblicato un video, tratto chiaramente dal sistema di videosorveglianza, dove si vedono chiaramente i 4 giovani che lasciano in fretta e furia il locale dopo un cenno di intesa.

“Attendiamo ancora poche ore”, l’appello

Il video pubblicato sui social porta anche un messaggio chiaro: “Attendiamo ancora poche ore”, dicono i proprietari. Altrimenti si chiamerebbe furto, e il titolare potrebbe anche decidere di denunciare il tutto alle forze dell’ordine.

Rapina nel ristorante giapponese di Portici, arrestato il bandito con lo spray disinfettante

I carabinieri della stazione di Portici hanno arrestato per minacce a scopo estorsivo e tentata rapina un 41enne già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è entrato in un ristorante giapponese di corso Garibaldi e minacciato di morte il titolare affinché gli consegnasse l’incasso. Gli ha poi spruzzato negli occhi dello spray disinfettante. I militari sono arrivati poco dopo, allertati da un poliziotto libero dal servizio che cenava nel ristorante. Grazie alla collaborazione dell’agente, i carabinieri hanno arrestato il 41enne che è ora ai domiciliari in attesa di giudizio.