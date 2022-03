Il Covid ‘frena’ in Campania, ma scatta l’allarme Omicron 2: «È come il morbillo»

E’ stabile, in Campania, il tasso di incidenza. Secondo i dati del Bollettino dell’Unità di crisi della Regione, i neo positivi al Covid sono 3.500 su 19.119 test esaminati (numero più basso del consueto come in tutti i fine settimana).

L’indice si attesta al 18,30% rispetto al 18.26% precedente. Quattro i decessi: uno nelle ultime 48 ore e 3 in precedenza ma registrati ieri. Negli ospedali calano a 34 (meno 3) i ricoveri in terapia intensiva; calo anche in degenza con 599 posti letto occupati (meno 7 rispetto a ieri). (ANSA).

Pregliasco: Omicron 2 è 30% più contagiosa, simile a morbillo

La sottovariante Omicron 2 è “il 30% più contagiosa di Omicron, si avvicina al morbillo e alla varicella ma chi ha la tripla dose è protetto dalle forme gravi. Purtroppo chi ha avuto il Covid con l’ondata Omicron di dicembre oggi può reinfettarsi, parliamo di una quota di un 10%”.

Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il direttore dell’IRCSS Galeazzi di Milano Fabrizio Pregliasco. Quanto alla ipotesi che quella attuale si possa considerare come una nuova ondata pandemica, si tratta, spiega Pregliasco, della “ondata di un virus più tranquillo, diciamo che più che una quinta ondata è un rialzo della quarta”.