Pochi invitati, una cerimonia intima e romantica, una festa nel casale in provincia di Perugia e un passaggio in sidecar per Città della Pieve. Luca Argentero e Cristina Marino si sono giurati amore eterno davanti al sindaco Fausto Risini sabato sera nella sala giunta del comune umbro.

La coppia è arrivata a bordo di un sidecar rosso: lui elegante e raggiante alla guida e lei bellissima in abito bianco in pizzo nel posto del passeggero. Poi sono tornati nel casolare per una festa in famiglia.

Una festa intima con pochi invitati per Cristina Marino e Luca Argentero

Pare che gli ospiti, una trentina in tutto, tra cui anche l’amico dello sposo Raz Degan, li abbiano aspettati a casa. Luca Argentero e Cristina Marino sono andati in Comune insieme ai testimoni, amici della coppia, e dopo il sì un passaggio in sidecar per le stradine di Città della Pieve e via di corsa verso il casolare immerso nella natura che li ospita e dove hanno fatto festa.

Una cerimonia molto intima e riservata, come avevano preannunciato sui social a marzo. Delle nozze di Luca Argentero e della Marino sul web gira solo il video Tik Tok di un passaggio in sidecar con i due sposi fantastici, sorridenti, felici.

La sposa posta una romantica foto del matrimonio

“Ho immaginato molte volte questo giorno, sognavo una vera festa d’amore e, neanche nei sogni più belli, l’ho immaginata così. In un bosco, come nelle migliori favole, sotto gli occhi delle persone più intime, ci siamo promessi amore per sempre” ha scritto la Marino su Instagram.

Luca Argentero e la moglie hanno già una bambina di un anno

La coppia ha una bambina di un anno, Nina Speranza. Luca Argentero solo tre giorni fa ha pubblicato il video “Città della Pieve è la tua prossima esperienza” regalato alla comunità per la promozione della cittadina umbra. Tanti gli auguri sotto i post dei due sposi di amici e fan.