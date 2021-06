Con un picco di quasi 14.000 vaccinazioni in un’unica giornata registrato la scorsa settimana, l’ASL Napoli 2 Nord accelera la campagna vaccinale, ponendosi l’obiettivo di garantire la prima dose a mezzo milione di assistiti entro il prossimo 14 giugno. Al momento, infatti, sono stati vaccinati con la prima dose 410.000 residenti sul territorio dell’ASL Napoli 2 Nord, mentre tra questi 156.000 hanno già completato l’intero percorso vaccinale. Per garantire maggiore velocità alla campagna, i venti centri vaccinali dell’ASL lavoreranno a pieno ritmo nei prossimi giorni, aumentando le vaccinazioni alle categorie più giovani. Per poter garantire la massima celerità, verrà superato il criterio della vicinanza del centro vaccinale alla residenza del richiedente, adottato fino ad ora dall’Azienda Sanitaria; a qualche assistito potrà essere richiesto il piccolo sacrificio di fare qualche chilometro in più per sottoporsi il prima possibile alla vaccinazione.

Dice Antonio d’Amore, Direttore Generale dell’ASL Napoli 2 Nord “Prevediamo entro il 10 luglio di raggiungere il 70% della popolazione dell’intera ASL con la somministrazione di almeno una dose di vaccino, ferme restando le consegne di vaccino annunciate e la continuità delle adesioni. Si tratta di un traguardo importante che ci permette di guardare con giustificato ottimismo al futuro. Per garantire la velocità, in alcuni casi potrà essere richiesto ai più giovani di fare qualche chilometro in più per potersi vaccinare; data la giovane età degli attuali vaccinandi, crediamo che l’obiettivo della “velocità” possa giustificare il sacrificio di fare qualche chilometro.”

L’ASL Napoli 2 Nord ha perseguito la strategia della numerosità degli hub vaccinali, valorizzando la vaccinazione di Comunità presso i diversi Comuni del territorio. Questo approccio ha garantito ad oggi una buona adesione delle diverse fasce della popolazione ed una maggiore praticità nella gestione.

Per invogliare anche i più restii, giovedì 10 giugno dalle ore 19.00 alle 23.00 in nove centri vaccinali sarà garantita la vaccinazione a tutti i residenti con più di 18 anni con il vaccino Astrazeneca presso i centri di: Pozzuoli – Palazzetto dello Sport, Bacoli, Giugliano Scuola Montalcini, Villaricca, Mugnano, Acerra, Frattaminore, Cardito, Afragola. Per accedere non servirà alcuna registrazione o prenotazione, basterà essere residenti sul territorio dell’ASL Napoli 2 Nord ed avere più di 18 anni.