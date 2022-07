“Ho mal di pancia”, poi va in bagno e partorisce: non sapeva di essere incinta

Soffriva di mal di pancia e scopre di essere incinta quando vede spuntare i piedini della figlia. Lucy Jones, un’assistente di volo in formazione era convinta di avere un semplice mal di pancia, ma quando è andata in bagno si è accorta che qualcosa non andava vedendo spuntare dei piedini.

La 22enne era convinta di avere crampi mestruali, ma quando si è accorta che non era così ha immediatamente chiamato i soccorsi. La giovane non sapeva di essere incinta, non aveva avuto alcun disturbo per tutta la gravidanza, aveva avuto regolarmente le mestruazioni e aveva usato anticoncezionali durante i rapporti. Per questo aveva bevuto alcolici, era andata in discoteca e si era comportata come sempre fino a quando si è accorta di stare per partorire.

La vicenda si riferisce a quanto accaduto nello scorso marzo, ma soltanto adesso la neomamma ha deciso di raccontarla. Nel corso della sua formazione come assistente di volo si era anche sottoposta a due test di gravidanza che avevano sempre dato esito negativo. Ha confessato di essere ingrassata, ma ha spiegato di essere stata molto stressata e di aver attribuito a quello i chili di più, mentre il mal di schiena e il mal di pancia pensava fosse dovuto alle mestruazioni.