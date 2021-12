Lutto a Marano, Francesco muore a 60 anni: era un dipendente del Comune

Lutto a Marano, dove nella giornata di ieri ha perso la vita Francesco Pellecchia. L’uomo, impiegato all’ufficio tecnico del Comune e al settore patrimonio dell’Ente, aveva 60 anni ed era molto noto in città. A riportare la notizia è Il Mattino (qui l’articolo).

Ancora non sono state rese note le cause del decesso. Francesco Pellecchia era il padre dell’ex consigliere comunale Dino. Lacrime di dolore per la scomparsa dell’uomo, che proprio di recente aveva affrontato un lutto per la scomparsa di un altro impiegato comunale, Michele Vallefuoco. Quest’ultimo è deceduto per un malore improvviso: la sua salma è stata sequestrata per ordine dell’autorità giudiziaria.