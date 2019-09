Sfugge dai domiciliari ad Ercolano per darle fuoco, Maria Antonietta parla a ‘Chi l’ha Visto’ della follia di Ciro Russo

Il marito era partito da Ercolano in auto fino a Reggio Calabria con un solo scopo, quello di darle fuoco. Questa è la storia di Maria Antonietta Rositani, la donna vittima della violenza del marito Ciro Russo bruciata viva dal marito. A distanza di 6 mesi, la donna con immensa forza si è ripresa ed ha voluto raccontare alle telecamere di ‘Chi l’ha Visto’ l’orrore vissuto.

«Le fiamme sono un qualcosa di tremendo. Ancora più tremendo del sapere chi è che te le ha accese. Vedere la faccia di un ex marito, cioè dell’uomo con il quale sono stata per più di vent’anni, darmi fuoco per ben due volte, è una cosa che veramente non mi sarei mai aspettata nella vita», sono le dichiarazioni riportate da Il Fatto Vesuviano.

La dinamica

Ciro Russo era ai domiciliari quando da Ercolano, ha deciso di percorrere 500 chilometri per raggiungere Maria Antonietta a Reggio Calabria. L’aggressione è avvenuta in una strada molto trafficata sotto gli occhi dei passanti, poco dopo che la donna aveva accompagnato il figlio in ospedale. In quel momento, l’uomo, aveva aperto lo sportello della donna che si era schiantata con l’auto gettandole addosso del liquido infiammabile.