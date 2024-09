Napoli, non solo Osimhen: un altro azzurro verso la Turchia

PUBBLICITÀ

Dopo aver rifiutato tutte le distinazioni possibili, Mario Rui può lasciare definitivamente Napoli per trasferirsi al Besiktas. I turchi fanno sul serio e cercheranno di chiudere il colpo già nelle prossime ora, con il tempo che nel loro caso non fa da tiranno. Il calciomercato da quelle parti chiuderà il 13 settembre e quindi c’è tutto il tempo per concretizzare una trattativa che non appare impossibile.

Il Napoli per il cartellino del portoghese chiede poco o nulla e si accontenterebbe di liberarsi del lauto ingaggio di uno dei protagonisti dello scudetto. Ad Instanbul Mario Rui rischia di ritrovare l’altro fuori rosa in azzurro, Victor, Osimhen, per il quale in queste ore si sta muovendo forte il Galatasaray.

PUBBLICITÀ

PUBBLICITÀ