Osimhen può partire subito per la Turchia: lo vuole il Galatasaray

Victor Osimhen al Galatasaray, spunta la pista last minute turca per l’attaccante ormai fuori dai piani tecnici di Antonio Conte.

A riportare la notizia è l’edizione online de Il Corriere dello Sport che spiega come i turchi stiano provando a chiudere l’operazione con il Napoli in prestito secco, con l’ingaggio da 11 milioni di euro che sarebbe interamente pagato dal club turco.

Anche l’esperto di mercato Gianluco Di Marzio ha spiegato che “l’operazione potrebbe chiudersi in prestito. L’accelerazione del Galatasaray per Victor Osimhen è anche legato all’infortunio di Mauro Icardi. L’ex Inter starà fuori per circa un mese. Chiuso il mercato italiano, il Napoli ha deciso di escluderlo dalla lista della Serie A. Il Galatasaray ha così deciso di accelerare per l’attaccante nigeriano. Inoltre, il club turco ha tempo: il mercato chiuderà il prossimo 13 settembre”.

Qualora dovesse concretizzarsi il trasferimento al Galatasaray, Osimhen ritroverebbe Dries Mertens suo compagno di squadra a Napoli prima con Gattuso e poi con Spalletti.

