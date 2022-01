Massimo Ranieri si commuove a Domenica In: “Senza loro mi manca la terra sotto i piedi”

Domenica In riparte da Massimo Ranieri. È lui il primo ospite del 2022. Dagli studi televisivi Fabrizio Frizzi di Roma, Mara Venier introduce il cantante che con il suo libro racconta a tutti quei sogni ancora in volo di un 70enne con la fenesia di chi ha 20 anni.

Dopo la sua presenza a Terni ha svelato di essere “crollato” dopo la tensione vissuta per la paura del Covid: “Ho cenato con i miei amici e sono crollato. Ho passato il sabato in pigiama”. Tutti i sogni ancora in volo è il libro scritto da Ranieri nel quale si racconta a cuore aperto: “Mi sembra giusto che il mio pubblico sappia e conosca tutti i retroscena e i fallimenti di quello che poi sono diventato – ha spiegato -. È giusto far sapere anche i passi falsi”.

“Avevo bramosia di imparare e migliorarmi”, ha commentato Ranieri negli studi di Domenica In. “Mi hanno fermato solo un’influenza a 40 o qualche incidente capitato durante le repliche di uno spettacolo”. A 24 anni, Massimo decise di ritirarsi: “Una scelta mia, incosciente”. Quindi ha seguito il suo cuore: “Andai dai miei discografici per dire loro che non avrei più cantato. Mi sentivo un limone da spremere e da buttare via”.

Il rapporto di Massimo Ranieri con la madre

Massimo Ranieri ha poi ricordato poi il rapporto con la madre: “Non si può capire la mancanza di questi pilastri quando vanno via. Poi ti porti appresso il senso di colpa. Quando vengono a mancare ti manca la terra sotto i piedi, ti manca l’appoggio”. Negli ultimi tempi sentiva la madre quattro volte: “Si dimenticava… una tenerezza indicibile! Adesso che non c’è più, parlare di lei e di mio padre mi commuovo a parlarne. La vita diventa vuota senza di loro. E la cosa assurda è che fino a quando ci sono non gli diamo la giusta importanza”.

Poi il racconto ripercorre le tappe di una carriera memorabile che non ha voglia di concludersi e lo vedrà protagonista al prossimo Festival di Sanremo.