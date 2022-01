Resta incinta ma già aspettava due gemelli, la storia della donna su TikTok fa il giro del mondo

Una donna su TikTok ha condiviso con i suoi 1,7 milioni di follower la sorpresa che l’attendeva nella sua ultima gravidanza. La mamma ha detto che durante la sua prima visita dal dottore, è stata sorpresa di scoprire di avere due gemelli. Alla seconda visita, è rimasta scioccata nello scoprire che un terzo feto era stato fecondato e stava iniziando a svilupparsi. La mamma è andata a fare un’ecografia e mentre suo marito stava filmando, il dottore l’ha informata che non aspettava due gemelli, ma un trio. Questa non era una gravidanza tripla, ma una gravidanza con due gemelli e un altro bambino. La mamma ha scoperto di essere rimasta incinta di nuovo 10 giorni dopo essere rimasta incinta per la prima volta, il che significa che aveva due gemelli nel suo grembo e un altro feto dieci giorni più piccolo.

In diversi video sulla sua pagina @tamingtriplets, evidenzia Giovanni D’Agata presidente dello “Sportello dei Diritti”, Charlotte ha condiviso la sua esperienza con i suoi follower. In un video ha detto: “Il dottore ci ha detto, ‘questa è un’altra fecondazione. Sei rimasta incinta prima di due gemelli e poi sei rimasta incinta di nuovo di un terzo feto”. In un altro video ha chiarito alcune cose: “Come sapevamo che si trattava di due gravidanze diverse? Primo, ovuli per 24 ore. Secondo, lo sperma può esistere nel tuo corpo solo per tre o quattro giorni. I nostri primi due bambini sono più grandi di 10-11 giorni rispetto al terzo, quindi ci siamo subito resi conto che si trattava di una seconda gravidanza”.

Theblondebunny1, nome con cui si fa chiamare la donna su TikTok, ha raccontato che il suo terzo bambino è il risultato dell’iperovulazione, ciò significa che ha ovulato di nuovo durante il ciclo, come detto da Cafe Mom. La futura mamma ha detto: “Normalmente il corpo dovrebbe smettere di ovulare una volta rimasta incinta. Ma nel mio caso non lo ha fatto. Credo che soltanto il 10% delle donne possa ovulare due volte in un mese. E penso che solo il 3% rimanga incinta una seconda volta.”