Mattia Zaccagni e Chiara Nasti diventano genitori, è nato il piccolo Thiago: “Sei la gioia più grande della nostra vita”

Mattia Zaccagni e Chiara Nasti genitori di Thiago. Felicità alle stelle per il giocatore della Lazio e l’influencer che sui social hanno dato il benvenuto al piccolo. Papà Zac, su Instagram, ha postato la foto della compagna e una dolce didascalia: “Sei una forza della natura, sei stata incredibile amore mio! Benvenuto piccolo Thiago sei la gioia più grande della nostra vita, mamma e papà ti amano tanto”. Inizia una nuova vita per loro in compagnia del primogenito. E in casa Lazio si festeggia ancora: dopo Andrea Immobile tocca a Thiago Zaccagni.

Tanti i messaggi di auguri dei compagni di squadra sotto il post di Mattia, pronto a concludere un anno speciale per lui tra campo e via privata. Sono arrivati anche gli auguri da parte della società: “Questa mattina è nato Thiago, primogenito del nostro Mattia Zaccagni. Il Presidente Claudio Lotito a nome di tutta la S.S. Lazio, la squadra e lo staff tecnico, le redazioni di Lazio Style e tutti i tifosi si uniscono alla gioia della famiglia Zaccagni e porgono il più sentito e sincero augurio di felicità a papà Mattia e a mamma Chiara”.