“Mi piace tantissimo raga”, la cubista napoletana Emy Buono rivela l’amore per il secchione

“Mi piace tantissimo raga”. Nella seconda puntata de La Pupa e il Secchione Show, la pupa Emy Buono dichiara di essersi innamorata di Denis Dosio. Il secchione Alessandro De Meo deve scegliere tra le pupe Asia Valente e Emy Buono, di cui si invaghiesce durante la prima settimana di convivenza. “A me ha detto che può considerarmi come amico, di più no”, dichiara però deluso lo specializzando in vulcanologia. La fotomodella, infatti, ha gli occhi puntati sul pupo Denis Dosio, che però prende le distanze: “È nata una bella amicizia”, spiega l’influencer, e precisa: “Il mio obiettivo qui, come ho detto ad Alessandro, è quello di mettermi in gioco per renderlo pupo e aiutarlo a conquistare eventualmente Emy, ma non mi nego una bella conoscenza con Emy nonostante ci sia questo suo infatuamento. Mi dispiace vederlo soffrire e mi sono tirato un po’ indietro”.

Emy Buono è una delle protagoniste di La Pupa e il Secchione Show.

La cubista di Napoli si contende un posto da concorrente con Asia Valente al fianco di Alessandro De Meo. Il trio questa settimana ha vissuto insieme, ma soltanto una delle due pupe potrà proseguire il proprio percorso nel programma televisivo condotto da Barbara D’Urso.

Prima di far scendere il secchione, infatti, la giuria ha voluto verificare che Asia Valente ed Emy Buono fossero delle vere pupe. A prendere la parola è stato Federico Fashion Style, che ha chiesto ad Emy chi sia il presidente della Repubblica. La ragazza ha dato una risposta sbagliata e, sotto le risate generali, è intervenuta, Asia dando la risposta giusta. Alla domanda successiva, poi, entrambe hanno risposto correttamente.