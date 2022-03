Scovati 23 kg di hashish in un terreno a Pompei, la polizia sequestra i blocchi. Ieri pomeriggio gli agenti del locale Commissariato, con il supporto delle Unità Cinofile antidroga dell’Ufficio Prevenzione Generale e del Reparto Prevenzione Crimine, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti hanno effettuato un controllo in via Traversa Gesuiti a Pompei. In un terreno incolto hanno rinvenuto e sequestrato 20 blocchi di hashish per un peso di circa 23 kg. L’hashish era contenuto in sacco di nero della spazzatura.

POLIZIA A CACCIA DI HASHISH

Continuano le azioni a picchiata degli uomini del commissariato Pianura che da tempo non danno tregua allo spaccio che avviene nei rioni dell’area flegrea. Gli uomini del commissariato di Corso Duca d’Aosta ((dirigente Arturo De Leone, ispettore Ernesto Lepre) durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato presso uno stabile di via Josè Maria Escrivà, nella zona delle cosiddette ‘case gialle’, un uomo che prelevava una busta dietro un pilastro.

I poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato rinvenendo nella busta 15 stecche e 5 pezzetti di hashish del peso di circa 28 grammi, 8 involucri contenenti 2,3 grammi circa di cocaina e 10 bustine con 12,2 grammi circa di marijuana; inoltre, a terra dietro il pilastro dell’edificio, hanno trovato 3 bilancini di precisione e diverso materiale per il confezionamento della droga. Segno evidente dell’esistenza nella zona di una fiorente piazza di spaccio.

DROGA TROVATA IN UNA VILLETTA A MARANO

Lo scorso 23 febbraio gli agenti della Squadra Mobile e i finanzieri del Gruppo Fiumicino Aeroporto, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato un controllo in una villetta di via Castel Belvedere a Marano di Napoli dove hanno trovato tre persone e, in un’auto parcheggiata nel garage, 48 blocchi di hashish per un peso complessivo di oltre 25 kg mentre, in un’intercapedine ricavata in una legnaia, sono stati rinvenuti altri 89 blocchi della stessa sostanza del peso di oltre 57 kg e un orologio di un noto marchio.

Inoltre, i poliziotti hanno effettuato un controllo in via Tevere, in un locale di pertinenza dell’abitazione di uno dei tre, dove hanno sequestrato altri 62 blocchi di hashish per oltre 19 kg. Francesco Greco e P.M. di 68 e 54 anni, entrambi di Marano, sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente aggravato, mentre un 39enne, anch’egli di Marano e con precedenti di polizia, è stato denunciato per lo stesso reato.