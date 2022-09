Milan-Napoli, l’incredibile previsione di Salt Bae: “Vinceranno gli azzurri 2-1”

Salt Bae, pseudonimo di Nusret, fondatore della catena di steak house più famosa al mondo, aveva previsto il risultato della partita tra Milan e Napoli. L’imprenditore star dei social era infatti presente allo stadio San Siro. Il giorno prima del match era andato anche a trovare la squadra azzurra, ammettendo di essere un tifoso del Napoli. Probabilmente grazie a Maradona, grande amico e assiduo frequentatore del suo locale a Dubai.

La previsione di Salt Bae: “Vincerà il Napoli 2-1”

Poco prima del fischio d’inizio, Salt Bae aveva parlato ai microfoni di Canale 21: “Sono qui per divertirmi. Stasera tifo Napoli, finisce 2-1”. Una previsione degna di Nostradamus, e ci è mancato che indovinasse anche i marcatori.

Il giorno prima della partita, inoltre, Salt Bae era stato nell’hotel a Milano dove soggiornava il Napoli e aveva incontrato la squadra e mister Spalletti.

DAL NOSTRO ARCHIVIO | Fatturato da record per Salt Bae, il re della carne ha guadagnato 7 mln di sterline in 3 mesi [ARTICOLO 23/08/2022]

Il ristorante Nusr-Et Steakhouse di Londra di Nusret Gökçe abbia fatturato nel corso dei primi tre mesi del 2022 qualcosa come 7 milioni di sterline. A questo bisogna aggiungere i 2,3 milioni di sterline incassati dal ristorante Nusr-Et Steakhouse, l’outlet sito nell’hotel Park Tower a Knightsbridge, guadagnati fra l’altro da fine settembre, momento in cui ha aperto i battenti, fino a fine dicembre. E il tutto in un periodo di crisi economica e post pandemia.

In realtà, considerando che per una bistecca di tomahawk qui si pagano anche più di 600 sterline e che, poco dopo aver aperto la filiale di Londra, è stato avvistato uno scontrino da 1.812,40 sterline per un tavolo da sei, con tanto di lattine di Red Bull messe a 11 sterline ciascuna (normalmente costano 1,40 sterline), ecco forse spiegato il perché di questo incasso.

Il ristorante del macellaio turco con ben 47 milioni di follower quando è stato aperto proponeva in menu una bistecca di tomahawk ricoperta di scaglie d’oro a 24 carati venduta per 850 £; il piatto è stato poi rimosso dal menu e ora la portata principale più costosa è una bistecca di lombo Wagyu da 680 £. Un carré di agnello, invece, costa 200£ e un hamburger 40£.

Su TripAdvisor, la steakhouse di Salt Bae è classificata 16.978 su 17.465 ristoranti a Londra. Nonostante ciò i direttori della Nusret Uk hanno riportato nei documenti della società che “l’azienda ha costruito una solida rete e ha acquisito consapevolezza attraverso le sue filiali negli Stati Uniti“; il locale londinese, infatti, è solo uno dei 22 ristoranti che Nusret ha nel mondo, di cui nove in Turchia e sette negli Stati Uniti.