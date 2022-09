“Un napoletano in meno”, post vergognoso su Fb su Napoli e Insigne

“Ci hanno segnalato che sui social circola un meme terribile e vergognoso che ironizza sulla tragedia che ha colpito la famiglia del calciatore di Frattamaggiore Lorenzo Insigne. La moglie ha perso il bambino che aveva in grembo, e qualche idiota ha pensato bene di divertirsi a discapito loro. Per certa gente, un immane dolore, si traduce nella frase ‘un napoletano in meno’.

Al di là del solito insulto razzista e discriminatorio verso un intero popolo, si sta facendo ironia su un dramma, sulla morte. Qualcosa di disgustoso e immorale, si è davvero raschiato il fondo. Per qualche like in più si arriva a pensare e dire le peggiori cose. Esprimiamo ferma condanna per un atto simile e per delle parole così riprovevoli. Solidarietà e vicinanza alla famiglia Insigne”. Così Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale di Europa Verde e Gianni Simioli, conduttore de La Radiazza.