Terza somministrazione per chi sarà immunizzato con un mix di due vaccini diversi. Ha parlato anche di questo il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nella sua visita all’ospedale Maresca di Torre del Greco dove oggi è tornato in funzione dopo otto mesi di stop il pronto soccorso. «Uno dei problemi che abbiamo posto al ministero – ha detto ai giornalisti – è quello che una volta che voi autorizzate un doppio vaccino, quando Pfizer deciderà di fare una terza dose, questi soggetti cosa dovranno fare? Prevedibilmente a fine anno avremo un abbassamento delle difese immunitarie. Per chi ha fatto stesso vaccino, continuerà a fare quello. Ma chi ha fatto due dosi diverse, che dovrà fare? L’abbiamo chiesto al ministero, non ci è stata data risposta».

Poi De Luca ha esortato a proseguire nella campagna di sensibilizzazione: «Dobbiamo arrivare tra luglio ed agosto all’immunità di gregge, sennò ad ottobre avremo problemi. Vado poi ripetendo che non deve ricominciare la ricreazione come l’anno scorso, perché abbiamo un 15% della popolazione che non si è vaccinata perché non è obbligatorio. Poi a settembre riprenderemo l’anno scolastico con tutti in presenza. Poi avremo altre varianti, come sta accadendo in Gran Bretagna. L’importante è che siamo tutti vigili, nessuno sia disattento».