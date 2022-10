Mondiali Qatar22, probabile esclusione dell’Iran: il ripescaggio dell’Italia ha poche speranze

La possibile esclusione dell’Iran dai mondiali del Qatar 2022 sta facendo sperare gli italiani in un ripescaggio last minute, per ora però rimangono tutte ipotesi. Tutto è iniziato da una lettera inviata a FIFA scritta da alcune figure di spicco dello sport iraniano.

La lettera alla FIFA

Una lettera con una richiesta precisa: escludere la Federazione Iraniana di calcio dai prossimi mondiali. La richiesta pare sia stata mossa da un comitato nazionale composto da figure sportive di spicco, la loro motivazione per l’esclusione sarebbe legata ai fatti politici avvenuti recentemente all’interno del paese. Appena la notizia della lettera è stata condivisa i social si sono riempiti di consensi, soprattutto per chi spera nel ripescaggio della nazionale italiana.

La speranza azzurra per i Mondiali del Qatar

C’è chi a prescindere dal ripescaggio italiano si pone a favore dell’esclusione della Federazione Iraniana di calcio come simbolo contro le ultime scelte prese nell’ambito della “politica morale”. Ma c’è chi invece si concentra soprattutto sul ripescaggio degli azzurri, che potrebbe avvenire, a detta dei social, molto probabilmente verrà ripescata in quanto vincitrice dell’ultimo Europeo. Nella realtà però non è così scontato che la nazionale degli azzurri venga ripescata. Il regolamento della FIFA non prevede infatti il possibile ripescaggio degli azzurri.

La regole elencate nei “manuali” FIFA infatti prevedono, nel caso dell’esclusione di una squadra, la sostituzione con una rappresentata dalla stessa confederazione di quella eliminata. Questa possibile Wild card di ritorno sarebbe assegnata quindi con molta probabilità quindi alla nazionale degli Emirati Arabi. Nessuna conferma né dell’esclusione né del ripescaggio, nonostante la forte speranza dei tifosi azzurri.