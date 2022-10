Il mito di Maradona, pizze e clima estivo. Tennisti pazzi di Napoli: “Questa città è meravigliosa”

Messi da parte i disagi, sotto il Vesuvio il gemellaggio tra tennis, calcio e Maradona è diventato ufficiale. I tennisti presenti in città per partecipare all’Atp 250 sul lungomare hanno approfittato per godersi la città. Fabio Fognini è stato il primo ad immedesimarsi nell’atmosfera napoletana prima andando a visitare il murales di Maradona ai Quartieri Spagnoli, poi andando allo stadio in occasione della partita del Napoli di Spalletti. Fognini, che ha perso ai quarti contro Carreno Busta, dopo la vittoria agli ottavi si era tuffato nel mare di Mergellina. Fognini era grande amico di Maradona, e per questo motivo l’ex manager Stefano Ceci gli ha regalato le orme del piede del pibe de Oro.

Berrettini ha detto di aver mangiato le pizze per tre sere consecutive ed ha ricevuto la visita di diversi giocatori del Napoli tra cui Di Lorenzo, Politano e Meret. L’ex finalista di Wimbledon ha incontrato anche l’ex Pallone d’Oro Fabio Cannavaro.

Anche Musetti ha mostrato il suo amore per Napoli, ringraziando il caloroso pubblico partenopeo. L’argentino Baez, invece, ha festeggiato la sua vittoria indossando la maglia dell’Argentina di Maradona durante l’intervista. Anche lui, come Fognini, è andato in visita al murale di Maradona ai Quartieri. Stessa tappa anche per il duo Sonego e Vavassori. Insomma Napoli, calcio, tennis, e Maradona sono passioni che alle falde del Vesuvio battono forte.