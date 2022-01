Nancy Coppola ‘bomba sexy’ su Instagram, boom di like e commenti dopo la foto in costume

Nancy Coppola protagonista di Instagram. La cantante, a distanza di tempo dal polverone sollevato dopo le parole di Nino D’Angelo sui neomelodici, torna a far parlare di sé. E non per un nuovo brano, ma per una (più che anticipata) prova costume superata appieno. L’immagine postata sul profilo Instagram di Nancy Coppola, infatti, ha raccolto migliaia di commenti e like in pochissimo tempo: costume grigio, giornata serena passata in barca e soprattutto tanta bellezza, condita dalle forme del corpo illuminate dal sole.



Nancy Coppola sotto attacco dei no vax dopo la terza dose: “Solo esibizionismo”

Qualche giorno fa Nancy Coppola ha pubblicato le immagini dell’inoculazione della dose booster Pfizer. Alcuni utenti non hanno però apprezzato il gesto della cantante, criticandola nella sezione commenti: “Perché pubblicare ogni cosa che facciamo dov’è finita la privacy? Anche perché la gente dice di tutto”, scrive un utente. E ancora: “Anch’io l’ammiro come cantante la ritengo bravissima…..essendo che sono siciliana…..poteva evitare questa immagine….per rispetto dei novax….tranne che facendosi tutte queste dosi……il siero che viene chiamato vaccino…..gli fa uscire la voce ancora più bella?”.

“Sinceramente tutto questo esibizionismo fotografico mascherato da ‘buon esempio’ non lo ritengo necessario. Non è un vip che si fa immortalare durante la somministrazione del vaccino a convincere la gente, ad un certo punto si rasenta il ridicolo. Buon per te che l’hai fatto”, è il commento di un altro utente. Infine, si legge: “Cara Nancy niente contro di te ognuno vive come vuole , però secondo il mio modestissimo parere metti troppo in mostra la tua vita intima e fai si che violino la tua privacy, secondo me essendo tu un artista dovresti esibirti sul parco no sui social. Consiglio spassionato nulla contro di te e quello che fai, ma se ti mostri aspettati di tutto! Ti auguro sempre il meglio di cuore”.

Ad ogni modo, non manca chi difende l’artista napoletana dalle accuse. “Certo che Nancy deve avere na pazienza enorme ..chi a vo cott..chi a vo crur..non vi va bene mai niente sempre a precisare a giudicare ..ma quando un personaggio non vi va a genio xche x forza dovete scrivere cattiverie ..passate oltre”, si legge. E ancora: “Hanno rifornito le asl di pfaizer….e poi….avete sempre da dire…..Nancy sono pazzi di gelosia….tutti repressi.booster significa iniezione di richiamo”, “bravissima! Ben fatto”, “grande Nancy, sei un esempio”.