“Il Napoli deve pagare il canone per lo stadio Maradona”, il sindaco Manfredi risponde a De Laurentiis

“Il canone” per l’utilizzo dello stato Maradona da parte del Calcio Napoli “deve essere riscosso” afferma il sindaco Gaetano Manfredi rispondendo a una domanda sul debito calcolato in 3,4 milioni di euro che il Comune deve ricevere dalla società azzurra. In ogni caso, aggiunge il primo cittadino “bisogna distinguere tra la condizione pre Covid e Covid. Per tutte le società sportive – ricorda il sindaco – è previsto ci sia una negoziazione per la riduzione degli incassi. Noi ad esempio l’abbiamo fatto per l’Ippodromo”. Dal canto proprio il patron Aurelio De Laurentis si dice convinto di una rimodulazione del canone d’affitto da pagare proprio in virtù del crollo degli incassi a causa del lockdown che ha svuotato gli stadi.

