Napoli, altro che marcia della pace: turista preso a pugno per un orologio

Fermato l’uomo accusato di aver colpito e rapinato un turista inglese in Via Toledo, gli agenti del Commissariato Montecalvario hanno sottoposto a fermo un 44enne con precedenti penali.

Martedì mattina gli agenti del Commissariato Montecalvario sono stati avvicinati da un turista inglese. Quest’ultimo racconta come pochi minuti prima era stato urtato con violenza da un malvivente che colpendolo lo aveva fatto cadere. Una volta a terra il turista è stato poi colpito dal malvivente che vi si è accanito contro. Dopo l’attacco il malvivente ha poi portato via l’orologio al turista inglese.

La denuncia del turista

Una volta in caserma durante la denuncia il turista inglese è stato capace di riconoscere il volto del malvivente. Quest’ultimo era infatti uno dei volti che gli agenti avevano mostrato al turista durante il riconoscimento. Durante la visione infatti il turista ha riconosciuto dei tratti simili a quelli dell’uomo che gli aveva portato via l’orologio. Ieri gli operatori, mentre transitavano in corso Vittorio Emanuele, hanno intercettato e bloccato il presunto rapinatore.

L’uomo è stato notato mentre era a bordo di uno scooter e subito fermato. Per verificare la veridicità dei fatti subito dopo aver fermato l’uomo proseguono con il controllo della sua abitazione. All’interno della casa del malvivente dopo una rapida ispezione gli agenti hanno trovato ben sei orologi di un noto marchio. L’uomo non ha saputo giustificare la presenza dei suoi orologi all’interno della sua abitazione. Per questo motivo il 44enne napoletano, che già aveva precedenti penali, è stato sottoposto a fermo per rapina aggravata e lesioni personali nonché denunciato per ricettazione.