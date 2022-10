Controlli tra Secondigliano e Melito, oltre 160 persone identificate. Stamattina gli agenti del Commissariato Secondigliano, i carabinieri della Stazione di Secondigliano e del Nucleo Operativo Compagnia Napoli Stella e personale della Polizia Locale – U.O. Secondigliano e Gruppo Veicoli Abbandonati, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere Secondigliano ed in particolare in via dei Tessitori di Seta, largo Beato Gaetano Errico, via Ciro Improta e vico Censi.

Nel corso dell’attività sono state identificate 75 persone, di cui 29 con precedenti di polizia, controllati 73 veicoli, di cui 40 rimossi poiché trovati in stato di abbandono, uno sottoposto a sequestro amministrativo e 3 sottoposti a fermo amministrativo. Infine, sono state contestate 14 violazioni del Codice della Strada per mancata copertura assicurativa, mancanza della revisione periodica, guida con patente scaduta, mancata esibizione dei documenti di circolazione, guida senza casco protettivo e per non aver ottemperato all’alt.

CONTROLLI A MELITO

Ieri gli agenti del Commissariato di Giugliano-Villaricca, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel Comune di Melito.

Nel corso dell’attività sono state identificate 55 persone, di cui 10 con precedenti di polizia, controllati 37 veicoli, di cui 2 sottoposti a sequestro amministrativo, e contestate 7 violazioni del Codice della Strada per mancato uso del casco protettivo, mancata copertura assicurativa, per non aver ottemperato all’alt e per circolazione con veicolo già sottoposto a sequestro; è stata, altresì, ritirata una patente di guida.