Incidente mortale a Napoli, uomo travolto e ucciso in via Marina mentre attraversava

Tragedia nella notte a Napoli. Uno scooter di grossa cilindrata è finito a terra per cause ancora in fase di accertamento. Dopo aver sbandato il mezzo a duo ruote è finito nella corsia preferenziale di via Marina, proprio davanti all’ospedale Loreto, investendo un uomo. A riportare la notizia è Il Mattino.

Nell’incidente, purtroppo, ha perso la vita la persona investita. Inutili i soccorsi dei sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Proprio ieri sei persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto lungo la statale 268. Nell’impatto sarebbero stati rimasti coinvolti quattro veicoli. Il transito in quei momenti è stato temporaneamente interdetto lungo la Statale del Vesuvio, in direzione Angri, all’altezza del km 12 in località Nola.