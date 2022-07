Partono i saldi estivi in Campania, prevista una folle spesa da 310 milioni di euro

Saldi estivi 2022, ci siamo. Da oggi – 2 luglio – partiranno quasi in tutta Italia – da Lombardia a Lazio, da Campania a Puglia – i ribassi sui prezzi per la stagione. Unica eccezione la Sicilia dove i saldi sono iniziati già ieri. La durata media degli sconti sarà di circa sei settimane. Ecco, regione per regione, il calendario dei saldi stilato da Confcommercio, con inizio e fine degli sconti.

Partirà il 2 luglio la stagione dei ribassi in Campania, fino al 30 agosto, con divieto di vendite promozionali nei 30 giorni prima dell’inizio dei saldi. Questa la decisione della giunta regionale, che aveva inizialmente deciso di partire con un giorno di ritardo.

Dal centro studi di Confesercenti Campania arriva la previsione di spesa per la nostra regione: introiti attesi oltre i 310 milioni di euro (310.251.570), considerando gli oltre 857mila consumatori che hanno manifestato intenzione di spendere per i saldi circa 220 milioni in totale, ai quali vanno aggiunti i 750mila turisti attesi nella nostra regione e tendenti ad acquistare anche i capi di abbigliamento, per circa 90 milioni di incassi