Il Napoli saluta Mertens, la ‘rabbia’ degli ex compagni dopo l’addio social: “Non te lo meriti fratm”

Un saluto che forse poteva contenere qualche parole in più. O magari qualche emozione in più. Perché, salutare Mertens con un semplice ‘Grazie Dries‘, probabilmente non è il giusto tributo per il folletto belga che, per 9 anni, ha incantato i napoletani a suon di gol, assist e giocate. Ma questo è niente. Già, perché Mertens è entrato nel cuore dei tifosi azzurri soprattutto per il legame con questi ultimi e con la città di Napoli.

Mai una parola fuori posto, sempre sorridente con i tifosi e massimo impegno dentro e fuori dal campo. L’ultimo del trio, quello composto insieme a Callejon ed Insigne, è andato via. Una telenovela conclusa, ma non con un lieto fine e, soprattutto, con le dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis alla radio ufficiale ‘Kiss Kiss Napoli‘. “Gli ho offerto prima 1,8 milioni, poi 2, poi 2,4 ma lui ha rifiutato. È finita”.

Così i tifosi hanno saputo della fine della storia d’amore tra gli azzurri e Dries. Con tanto di tributo sui social, dove i responsabili della comunicazione hanno pubblicato un video saluto all’ormai ex idolo della tifoseria, scrivendo in didascalia un semplice “Grazie Dries“.

Mertens-Napoli, è finita: la solidarietà degli ex compagni

Era evidente agli occhi di tutti che l’addio di Mertens sarebbe stato difficile da digerire. Meno scontate, invece, le modalità con cui il Napoli ha salutato l’attaccante dopo nove anni trascorsi in tinta azzurra. Anche gli ex compagni di squadra, difatti, hanno voluto dire la loro su come sia finita la storia d’amore tra l’ex 14 ed i partenopei.

Tra questi c’è Faouzi Ghoulam, che sotto al post Instagram in cui la società di Aurelio De Laurentiis dice addio a Dries mostra il proprio disappunto. “Sei storia di questo club però peccato che finisca così non te lo meriti fratm”, sono state le parole del terzino algerino, che quest’anno si è separato dal Napoli.

E parlando di ex, c’è anche Nathaniel Chalobah che rompe il silenzio e si schiera dalla parte del suo vecchio compagno di squadra, che definisce “Per sempre napoletano”.