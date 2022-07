Salerno, fermata coppia con 1 milione e 200mila euro: girava in auto insieme ad un neonato

Trasportavano 1 milione e 200 mila euro in contanti a bordo dell’auto, in mazzette di vario taglio, riposte nel bagagliaio, tra valigia e passeggino del figlio neonato. Denunciata dalle Fiamme Gialle della Tenenza di Sala Consilina per ricettazione una giovane coppia di Roma. Nei pressi dello svincolo autostradale dell’A2 di Atena Lucana (SA), la Guardia di Finanza di Salerno ha fermato un’autovettura con a bordo una giovane coppia ed il loro neonato. Successivamente, hanno scoperto che all’interno del bagagliaio trasportavano i contanti.

All’alt dei Finanzieri, il conducente era apparso particolarmente agitato, motivo per cui è cominciata un’ispezione accurata del veicolo. L’uomo ha quindi ha aperto il bagagliaio dietro richiesta dei militari: lì i finanzieri hanno rinvenuto banconote accumulate in mazzette di vario taglio, avvolte con della pellicola trasparente e tenute alla rinfusa tra una valigia ed il passeggino. Non ricevendo dai due fermati alcuna giustificazione circa la provenienza di quel denaro, le Fiamme Gialle della Tenenza di Sala Consilina hanno eseguito degli autonomi riscontri. Da questi è emersa una notevole sproporzione tra i redditi dichiarati dal nucleo familiare ed i valori appena rinvenuti. Questi ultimi pertanto sono finiti sotto sequestro preventivo. Al termine delle attività, i coniugi sono stati denunciati a questa Procura della Repubblica per ricettazione.