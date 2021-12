Napoli. Pazzo per la cioccolata, ruba 18 confezioni al supermercato: arrestato

Stamattina gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti presso un supermercato per la segnalazione di un furto. I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati dal titolare dell’esercizio commerciale il quale ha raccontato che, poco prima, l’addetto alla sicurezza aveva seguito e fermato un uomo che, dopo aver asportato diversi articoli alimentari dagli scaffali per infilarli nello zaino, era uscito rapidamente dalla corsia d’entrata per evitare le casse facendo scattare l’allarme sonoro antitaccheggio.

Gli operatori hanno fermato e controllato l’uomo rinvenendo, all’interno dello zaino, 18 confezioni di cioccolato di diverse marche del valore di 71 euro.

C.R., 56enne napoletano già sottoposto all’obbligo di presentazione alla P.G. per reati contro il patrimonio, è stato arrestato per furto aggravato.