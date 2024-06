Napoli, 17 calciatori al rientro dai prestiti: solo 3 sono certi di restare

PUBBLICITÀ

Folorunsho, Cheddira, Zerbin, Caprile, Zanoli e Gaetano sono i più famosi, ma insieme a loro altri 12 calciatori faranno ritorno a Napoli a partire dal primo luglio, dopo aver passato l’ultima stagione in prestito.

Folorunsho e Caprile hanno già avuto la benedizione del nuovo allenatore Antonio Conte e sono, dunque, certi di proseguire in maglia azzurra ben oltre il ritiro di Dimaro.

In Trentino faranno tappa, quasi certamente, anche Boffelli, Mezzoni, Obaretin, Marchisano,

Coli Saco, Vergara, Ambrosino, Cioffi, D’Agostino, Marranzino, Sgarbi, che con saranno nuovamente girati in prestito. Tra questi, Ambrosino e Coli Saco saranno valutati attentamente dall’ex ct della Nazionale, che potrebbe decidere di portarli anche a Castel di Sangro prima di sciogliere la riserva.

Al rientro a Napoli dopo i vari prestiti anche altri 4 ‘big’

Dopo l’esperienza in prestito a Frosinone, Cheddira dovrebbe essere ceduto nuovamente a titolo temporaneo, anche se non è fantascienza un suo inserimento in organico al posto del partente Giovanni Simeone. Chi vuol giocarsi le sue fiches è Alessio Zerbin, ben consapevole di poter agire indifferentemente a destra e a sinistra a tutta fascia, qualora Conte dovesse confermare l’idea di giocare con la difesa a 3. In questo caso difficilmente rimarrebbe Gianluca Gaetano che, così come Alessandro Zanoli, potrebbe essere ceduto definitvamente ad una delle società di serie A interessate.

