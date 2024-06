Torna l’afa dopo la breve pausa dell’estate, 37 gradi in Campania

PUBBLICITÀ

Piogge al centronord e temperature sotto media. Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma la presenza di un ciclone bloccato tra la Corsica e l’Appennino settentrionale con tanta pioggia per altre 36 ore. Il ciclone, sceso direttamente dall’Irlanda, causa anche temperature simil-autunnali al nord con massime difficilmente oltre i 20°C. Siamo circa 6-7 gradi sotto la media del periodo sulle regioni settentrionali e parte di quelle centrali.

Le piogge al nord

La pioggia sarà ancora protagonista, specie su Emilia Romagna, Liguria, Basso Piemonte e tra Toscana, Umbria e Marche; non mancheranno delle fasi asciutte, tuttavia non si escludono anche temporali intensi un po’ su tutto il centronord e localmente anche su Calabria e Sicilia. Prudenza per i fiumi in piena. Anche mercoledì vedrà l’ingombrante presenza del Ciclone sull’Italia centro settentrionale seppur con l’occhio della bassa pressione in spostamento verso est: prima di attraversare l’Adriatico e portarsi sui Balcani, previste ancora piogge intense sul Triveneto e gran parte della fascia adriatica, dalle Marche al Molise con qualche acquazzone anche in Puglia.

La svolta del giovedì, torna l’anticiclone nordafricano

Da giovedì però cambierà tutto, di nuovo: la rimonta dell’anticiclone nordafricano porterà un deciso miglioramento ovunque e soprattutto una nuova fiammata termica. Si prevedono dapprima temperature oltre i 30°C su tutto il centrosud, ma con tendenza ai 35°C venerdì e fino ed oltre i 40°C nel weekend. Per domenica 30 giugno sono previsti picchi di 42°C a Siracusa, 40°C a Catania e nel materano, 39°C a Bari, Caltanissetta, Lecce ed Oristano, 38°C diffusi sul resto di Sicilia e Puglia, 37°C sparsi in Campania.

L’afa nel weekend

Nel dettaglio – Martedì 25. Al nord: diffusamente instabile, maltempo. Al centro: piogge e temporali. Al sud: rovesci su Campania, Basilicata, Puglia, alta Calabria.

– Mercoledì 26: Al nord: temporali verso il nordest, ancora su Alpi e Prealpi. Al centro: instabile specie sulla fascia adriatica. Al Sud: locali temporali sui settori peninsulari.

– Giovedì 27: Al nord: soleggiato, qualche piovasco sul Triveneto specie montuoso. Al centro: soleggiato. Al sud: bel tempo. Tendenza: torna l’anticiclone nordafricano, a garanzia di un tempo più stabile. Molto caldo nel weekend al centrosud.

