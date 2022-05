Napoli trionfa ai David di Donatello, vinte 8 statuette. Sorrentino miglior film e regia

“Una grandissima soddisfazione per il nostro cinema: ai David di Donatello primeggiano la Campania e Napoli. Stravincono ‘È stata la mano di Dio’ e Paolo Sorrentino – miglior film e miglior regia – con la bravissima Teresa Saponangelo migliore attrice non protagonista“. Queste le parole di un particolarmente compiaciuto Vincenzo De Luca sul profilo ufficiale della Regione Campania.

I David di Donatello a Napoli e alla Campania

Ed è proprio vero: Napoli e la Campania primeggiano. Non solo Paolo Sorrentino, che trionfa su tutti nelle categorie miglior film e regia; i candidati napoletani che hanno portato a casa la statuetta sono tantissimi. Miglior attore protagonista è Silvio Orlando, per il film ‘Ariaferma‘. Miglior attrice non protagonista, Teresa Saponangelo, che interpreta la madre di Sorrentino nel film ‘È stata la mano di Dio‘. Particolarmente degna di nota è la vittoria, come miglior attore non protagonista, dell’esordiente Edoardo Scarpetta in ‘Qui rido io‘ di Mario Martone.

Da sottolineare anche i premi per la migliore colonna sonora a Nicola Piovani (I fratelli De Filippo) e il premio per i Migliori costumi a Ursula Patzak per il film ‘Qui rido io’. Oltre al David alla carriera consegnato ad Antonio Capuano, voce ispiratrice del cinema di Sorrentino, che gli ha personalmente consegnato il premio.

La soddisfazione delle istituzioni: le parole di Manfredi

Anche il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, si è espresso con soddisfazione in merito ai risultati della serata. “Lo straordinario successo del cinema napoletano ai David di Donatello conferma la forza dei nostri talenti, ma è anche il frutto della creazione di una ‘fabbrica dei sogni’ che va consolidata nella sua capacità industriale. E Napoli ne è sempre più il motore” dichiara il primo cittadino. E poi continua: “Su questo fronte, il Comune sta infatti intensificando gli sforzi amministrativi avviati negli anni scorsi con l’Ufficio Cinema per sostenere le produzioni audiovisive in grado di promuovere l’immagine della città in giro per il mondo. Stiamo lavorando ad una semplificazione amministrativa nonché ad una programmazione culturale che renda la città ancora di più attrattiva“.