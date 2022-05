Tragedia a Qualiano, Luigi muore improvvisamente: “Eri un uomo esemplare”

Giornata di dolore quella di ieri per la comunità di Qualiano. Luigi Cerqua, personaggio ‘storico’ della città, ha perso la vita. A darne il triste annuncio è ‘La voce di Qualiano’ sui social, che dedica un post allo zio dell’assessore Bonaventura Cerqua.

“Con immenso dolore questa sera abbiamo subito l’improvvisa perdita di un personaggio storico di Qualiano: Luigi Cerqua. Un uomo esemplare e zio dell’assessore Bonaventura Cerqua. A nome di tutto il gruppo e di tutti gli amministratori di La Voce di Qualiano – Il Gruppo e La pagina La Voce Di Qualiano, porgiamo le nostre piu sentite condoglianze alla famiglia Cerqua. Che la terra ti sia lieve”.

Qualiano, una settimana fa la morte di Imma

Qualiano in lutto per la scomparsa di una giovane donna e mamma, portata via dal male del secolo a soli 42 anni. La città piange Imma Treccagnoli, a ricordare la donna anche la pagina La Voce di Qualiano con un post. “Di fronte alla morte ogni parola sembra superflua. Eppure, in questi momenti di sconforto e dolore è importante trovare le parole adatte per mostrare la propria vicinanza e dispiacere alla famiglia Treccagnoli e Mangione per la prematura scomparsa di Treccagnoli Imma. Una giovane moglie e mamma, una donna straordinaria voluta bene da tutti. Una bellissima persona che aveva davanti a sé tutta la vita. Ci uniamo a voi e al vostro momento di dolore profondo, vi siamo vicini in questa disgrazia che la vostra bella famiglia non meritava”. Imma lascia il marito Alfredo e 3 figli.