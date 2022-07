Salta il concerto di Niko Pandetta in Campania, sfogo sui social: “Non ho più la forza”

Annullato il concerto di Niko Pandetta, inizialmente previsto domani per la festa della birra a Torrecuso. E’ stato stato proprio il cantante siciliano che su Instagram attraverso una stories dice: “Mi è arrivata un’altra notizia che anche la data del giorno 9 luglio in provincia di Benevento è stata bloccata. A giorni metterò un post e voi dovete aiutarmi a fare una protesta a Roma, il tempo di parlare con il mio avvocato e vi farò sapere. Protesta pacifica”. Il cantante neomelodico è spesso al centro delle polemiche per i suoi precedenti penali e per la sua parentela con lo zio-boss Turi Cappello. La Prefettura di Benevento ha dato parere negativo sull’esibizione canora.

LO SFOGO DI NIKO PANDETTA

“Di solito quando succedono certe cose mi arrabbio ma il girono dopo tutto passa. Mi rialzo e inizio a combattere di nuovo. Tutta la mia vita è stata un sali scendi. Purtroppo ora non ho più quel fuoco, non ho più la forza che ho sempre dimostrato. Quando qualche data veniva annullata pensavo a quelle dopo, pensavo fosse un episodio e a che risultati sta facendo la mia musica. Oggi non riesco ad essere così positivo purtroppo, il peso di queste ingiustizie mi sta schiacciando. Ricevo messaggi di fan che vorrebbero vedermi bella loro città, mi piacerebbe rispondere “ci vedremo presto” ma la verità è che non so cosa dire. Al posto di sostenere una persona che ha abbandonato una brutta vita per inseguire un sogno le autorità mi stanno penalizzando e ora mi sento vuoto. Non trovo nemmeno la forza di arrabbiarmi. “, questo il post pubblicato ieri da Niko Pandetta.