Regione Campania, nuova allerta meteo per sabato 9 luglio: “Mare agitato e vento forte”

La Protezione Civile della Regione ha emanato un avviso di allerta meteo valido a partire dalle 14 di oggi, venerdì 8 luglio fino alle 18 di domani, sabato 9 luglio, su tutta la Campania per vento forte e mare agitato. In particolare, i venti spireranno forti settentrionali determinando un conseguente moto ondoso soprattutto lungo le coste esposte. Considerate le valutazioni del Centro Funzionale e la possibile evoluzione del quadro meteo, si raccomanda di prestare attenzione ai successivi avvisi della Protezione Civile regionale e di attivare tutte le misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni previsti.

Attenzione va posta anche alla corretta tenuta del verde pubblico e delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti: sono possibili la caduta di rami o alberi e danni alle coperture o strutture provvisorie.

Si ricorda che fino alle 14 i oggi è in vigore l’allerta Gialla diramata ieri.

Tifone su Napoli e provincia, danni ad abitazioni e negozi: foto e video

Alberi caduti, danni alle abitazioni, allagamenti di strade e piazze Si attendevano e sono puntualmente arrivati i danni a causa del violento nubifragio abbattutosi questa notte in Campania. Diverse le zone della regione dove la furia del maltempo ha provocato disagi. A Napoli, l’acquazzone ha provocato un grosso blackout -ancora in atto- a Posillipo tra via Manzoni e via Stazio. Ad esserne coinvolti almeno una mezza dozzina di esercizi commerciali e qualche condomino. Sul posto ci sono ora i vigili del fuoco.

Danni in alcune abitazioni anche a Secondigliano. Pesante, forse ancora di più, la situazione venutasi a determinare in provincia con alberi caduti, tende e gazebi volati via da terrazzi e balconi a Calvizzano, Afragola, Frattamaggiore, Casalnuovo, e nella cittadine casertane di Succivo, Carditello e Orta di Atella dove si segnalano anche allagamenti a case e strade. La conta dei danni non è ancora definitiva, proseguirà presumibilmente per tutta la giornata.