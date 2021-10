Il Comune di Giugliano si unisce a quello di Qualiano ed al comitato Kosmos nell’opposizione all’impianto del Ponte Riccio a Giugliano, intervenendo anch’esso nel ricorso contro la realizzazione dell’opera nell’ex centrale turbogas dell’Enel. Soddifazione da parte del comitato Kosmos che ha diffuso un comunicato stampa: “Nel manifesto programmatico della manifestazione del 26 settembre, tra i punti su cui abbiamo acceso i riflettori portando proposte concrete, c’è scritto a chiare lettere “𝗢𝗽𝗽𝗼𝘀𝗶𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗮𝗹𝗹’𝗶𝗺𝗽𝗶𝗮𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝗣𝗼𝗻𝘁𝗲 𝗥𝗶𝗰𝗰𝗶𝗼”, quello voluto fortemente dalla Regione Campania per la lavorazione delle balle stoccate a Taverna del Re.

Dopo mesi di intenso lavoro, culminati nel ricorso ad adiuvandum del Comitato Kosmos a quello già presentato dal Comune di Qualiano, ieri il Comune di Giugliano ha deciso di intervenire anch’esso nel ricorso, rafforzando la posizione di chi oggi vuole frenare l’ennesimo impianto su una zona satura di impianti di trattamento rifiuti, discariche, sversamenti illegali accompagnati dal fenomeno dei roghi tossici. Una situazione insostenibile per l’ambiente e per la salute delle comunità locali, come accertato dall’Istituto Superiore di Sanità.

La scesa in campo del Comune di Giugliano allarga e rinsalda il fronte degli oppositori all’ennesimo scempio, riconoscendo l’importanza del mandato popolare del 26 settembre. È per questo che 𝗶𝗹 𝗖𝗼𝗺𝗶𝘁𝗮𝘁𝗼 𝘀𝘁𝗮 𝗴𝗶𝗮̀ 𝗹𝗮𝘃𝗼𝗿𝗮𝗻𝗱𝗼 𝗽𝗲𝗿 𝗲𝘀𝘁𝗲𝗻𝗱𝗲𝗿𝗲 𝗹𝗮 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗲𝗰𝗶𝗽𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗮𝗹 𝗿𝗶𝗰𝗼𝗿𝘀𝗼 𝗮𝗻𝗰𝗵𝗲 𝗮𝗴𝗹𝗶 𝗮𝗹𝘁𝗿𝗶 𝗰𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶 𝗰𝗵𝗲 𝗶𝗻𝘀𝗶𝘀𝘁𝗼𝗻𝗼 𝗮 𝗿𝗶𝗱𝗼𝘀𝘀𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗮𝗿𝗲𝗮 𝘃𝗮𝘀𝘁𝗮, affinché sia forte il grido di giustizia ecologica da gridare al Tar il 30 novembre, giorno in cui è prevista l’udienza sul tema”.