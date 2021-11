Nubifragio nella notte, strade allagate a San Giovanni a Teduccio: stop anche ai tram

Strada completamente allagata questa mattina in zona Vigliena, nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, a causa della pioggia abbattutasi su Napoli. L’acqua ha invaso i marciapiedi ai lati e la circolazione dei mezzi è praticamente impossibile. Stop anche alle linee 1 e 4 del tram, che servono la zona. “A seguito dei lavori di rifacimento stradali avvenuti, alla Vigliena, zona San Giovanni a Teduccio, è stato modificato il sistema di raccoglimento per l’acqua piovana, risultato: allagamento stradale, traffico e blocco del servizio tramviario fermo in deposito per impraticabilità stradale” afferma Adolfo Vallini del coordinamento lavoro privato del sindacato Usb.