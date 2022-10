Nuovo colpo della ‘banda delle marmitte’, è allarme in provincia di Napoli

Sono entrati in azione nelle prime luci dell’alba, a mezzi freddi, quando è possibile estrarli senza il rischio di ustione. Questa volta i malviventi si sono concentrati ad Acerra, in via Dalla Chiesa, un quartiere tranquillo e poco distante dal centro cittadino. I 4 balordi incappucciati, a bordo di una Golf grigia, si sono prima impossessati dell’autovettura Lancia Musa, parcheggia regolarmente sulla pubblica strada, per poi trascinarla per oltre 500 metri fino ad arrivare nei pressi dell’incrocio di via Verna. Ed è li che la banda ha agito come un cecchino mettendo nel mirino il pezzo meccanico degno di una gioielleria, ovvero la marmitta catalitica.

Viene quindi da chiedersi perché i ladri adesso rubano le marmitte dei veicoli? La risposta è abbastanza semplice e va ricercata nei materiali che compongono gli scarichi delle automobili di ultima generazione: i catalizzatori delle vetture più recenti infatti contengono tracce di metalli nobili come il palladio, un sottoprodotto di nichel e platino, che ha un valore al grammo superiore ai 65 euro ma anche di rodio e platino, metalli ancora più preziosi.

Il furto della marmitta, rivenduta poi al mercato nero, può fruttare ai ladri fino a centinaia di euro. E a rendere ancor più appetibile questa parte della vettura è il poco tempo che richiede l’operazione di “estrazione” del terminale (che ovviamente i ladri non smontano, ma “strappano” causando inoltre altri danni al veicolo oggetto del furto).

A questo punto si concretizza sempre di più l’ipotesi di una organizzazione criminale ramificata che coinvolge non solo gli esecutori di ordini ma anche aziende del settore, regolarmente autorizzate, che pur di guadagnare consentono di introdurre tale ricavano ” illecito” nel mondo industriale legalizzato.

Sul caso indagano le forze dell’ordine.