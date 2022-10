[VIDEO] Fognini vince all’esordio a Napoli e festeggia tuffandosi a mare: “Questa città un pezzo di cuore”

Fabio Fognini ha vinto il suo match d’esordio nell’ATP 250 di Napoli. Il tennista ligure, spinto dal calore del pubblico napoletano presente sugli spalti, ha battuto il francese Hugo Grenier in tre set, 6-4 3-6-6-3, in un match condotto non senza difficoltà.

UN TUFFO A MARE PER FESTEGGIARE

Dato il caldo eccezionale a Napoli e il tasso di umidità molto alto, essendo l’arena di gioco nelle immediate prossimità del mare, Fognini ha deciso di festeggiare la vittoria in maniera molto originale, ossia tuffandosi a mare. Dopo la sfida ha infatti attraversato la strada, si è sfilato la maglietta e si è tuffato dagli scogli per un refrigerante bagno fuori stagione.

FOGNINI, PAROLE AL MIELE PER NAPOLI

Fognini, nel post vittoria, ha poi dedicato parole al miele alla città di Napoli: “Napoli è Napoli, è una città speciale. Ha sempre un pezzo nel mio cuore, ho dei bellissimi ricordi, sia di quando ci giocavo da piccolo che in merito alla famosa vittoria contro Murray in Davis. Sarà per sempre un pezzettino di bei ricordi”.

E poi prosegue sul match: “E’ stata una partita dura, contro un avversario tosto che sbaglia poco. Ho iniziato bene, poi purtroppo ho avuto un calo mentale che non mi ha aiutato. In questo periodo va così, ma sono contento di aver vinto questo primo turno molto difficile”.

CARRENO BUSTA AD ATTENDERLO AL SECONDO TURNO

Il ligure dovrebbe tornare in campo nel tardo pomeriggio per affrontare, nel secondo turno del torneo napoletano, lo spagnolo Pablo Carreno Busta, testa di serie numero 1 del seeding nonché numero 15 del ranking ATP, per riallineare il tabellone ai quarti di finale e i ritardi accumulati sin qui dal torneo.