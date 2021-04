"Olesya Rostova non è Denise Pipitone", l'avvocato di Piera Maggio conferma

Dopo una settimana di attesa, è arrivato il verdetto. Olesya Rostova non è Denise Pipitone. Ad affermarlo con certezza è Giacomo Frazzitta, avvocato di Piera Maggio. La mamma della bimba scomparsa diciassette anni fa da Mazara Del Vallo, in Sicilia, ha scoperto la verità dal programma televisivo russo in cui la ventenne Olesya Rostova aveva fatto il proprio appello per cercare la madre naturale. Una madre che non è Piera Maggio. E a dichiararlo è proprio il legale della donna italiana al sito Fanpage.it.

Olesya Rostova, chi è

Nel programma “Let them talk”, ovvero “Lasciateli parlare”, del Canale 1 della tv russa, è stata svelata la verità non senza aver suscitato però diverse polemiche. Soprattutto da parte del legale Giacomo Frazzitta, di Piera Maggio e di molti spettatori italiani. Che hanno tacciato la tv russa di sensazionalismo. Senza ricordare che diversi programmi in onda ogni giorno su Canale 5 e su Raiuno hanno trattato la vicenda con la stessa metodologia utilizzata proprio dalla trasmissione straniera. Il programma russo su Denise Pipitone non è ancora andato in onda, ma a far trapelare delle importanti indiscrezioni è stato proprio l’avvocato. Che ha raccontato di essersi presentato in collegamento con il programma e, al disvelamento del fatto che Olesya Rostova non fosse Denise Pipitone, di non aver nascosto la propria indignazione per la lunga attesa e per il sensazionalismo adoperato dagli autori e della produzione del programma.

Denise Pipitone: la storia

Denise Pipitone è una bambina di quasi 4 anni di Mazara Del Vallo – in provincia di Trapani, in Sicilia – che l’1 settembre 2004 scompare dal cortile di casa dove sta giocando. La sua scomparsa diventa presto un caso nazionale e le ricerche si allargano in tutta la penisola. Quando una guardia giurata, a Milano, filma una bambina in compagnia di una famiglia di nomadi che assomiglia a Denise Pipitone, gli inquirenti indagano anche su questa pista oltre a quella familiare. In tanti anni però la verità non è emersa e i processi non hanno individuato un colpevole.

