Gli infermieri di Napoli premiati con l’Onorificenza al Merito dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, per la lotta contro il Covid.

L’onorificenza ricevuta da parte del Presidente della Repubblica

Loredana Lapia, dirigente delle Attività Infermieristiche dell’Ospedale Cotugno di Napoli, centro di riferimento regionale per le malattie e la lotta contro il covid19 fin dall’inizio; insieme a Stefania Mautone, coordinatrice delle attività infermieristiche di medicina generale dell’ospedale Pellegrini, hanno ricevuto da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella l’Onoreficenza dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Un riconoscimento di onorificenza per tutti gli infermieri Partenopei che hanno lottato quotidianamente contro il covid19.

Parole di gratitudine in nome degli infermieri

Loredana Lapia commenta così: “Grata alla vita ed onorata per aver ricevuto la nomina di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana. Onorificenza che sento di condividere con tutti i miei colleghi infermieri. Con quelli del Cotugno che ancora prestano assistenza ininterrottamente da 18 mesi ai pazienti Covid. Con quelli che non sono più qui, Francesco, Gabriele e tutti quelli che hanno combattuto il Covid ma che non ce l’hanno fatta. È il riconoscimento del lavoro di tutti noi Infermieri”.

Stefania Mautone invece afferma: “Oggi rappresento tutti i miei colleghi e soprattutto quelli che hanno perso la vita combattendo contro il Covid. Viva l’Italia, viva infermieri, medici, Oss e amministrativi tutti”.

Infine un’altra onorificenza è andata al dottor Beniamino Picciano, direttore sanitario dell’Asl Napoli 1 distretto 28 di Scampia.

27 i cittadini di Napoli che hanno ricevuto l’onorificenza

Tanti professionisti sanitari hanno pagato con la loro vita il sacrificio di questa dura battaglia quotidiana, che ancora oggi continua, contro il covid19. Sono 27 i cittadini della provincia di Napoli che hanno ricevuto dal prefetto di Napoli, Marco Valentini, l’importante onorificenza, diventando così Cavalieri della Repubblica Italiana. La cerimonia si è tenuta ieri presso il Palazzo di Governo.