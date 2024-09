Osimhen va al Galatasaray ma prima rinnova e abbassa la clausola

PUBBLICITÀ

Ha atteso l’estate intera per firmare un contratto ed in poche ore ne firmerà addirittura due: Victor Osimhen prima di trasferirsi in prestito al Galatasaray, rinnoverà il contratto di un anno con il Napoli (nuova scadenza 2027) con Aurelio De Laurentiis che è riuscito a strappare nell’accordo una nuova clausola.

Per acquistarlo non ci vorranno più 130 milioni come in questa sessione di mercato, ma basterà sborsare circa 70 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni dell’attaccante nigeriano.

PUBBLICITÀ

L’ex Lille e Wolfsburg avrà a disposizione la vetrina del campionato turco e dell’Europa League per mettersi in mostra e guadagnarsi l’attenzione di quelle big europee che lo hanno snobbato in questi mesi.

PUBBLICITÀ