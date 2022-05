Ruba oltre 1000 euro di vestiti da OVS a Caserta, ma era l’addetto alla sicurezza: arrestato

Doveva vigilare il negozio in caso di furti, ma in realtà il ladro era proprio lui. A Caserta la polizia ha arrestato un 38enne di Santa Maria a Vico, sorpreso a rubare nel negozio OVS dove lavorava. L’uomo ha sottratto capi di abbigliamento per un valore totale di 1.200 euro. Per questo, mercoledì 25 maggio, i poliziotti della Squadra Volanti della Questura di Caserta, su segnalazione dei responsabili del negozio, sono intervenuti nello store della nota catena di abbigliamento in via Settembrini. Prorpio qui era stata segnalata la presenza di un dipendente avvistato mentre riponeva nella sua vettura diversi capi di abbigliamento. A scriverlo è Fanpage.

Appena giunti sul posto, gli agenti hanno rintracciato l’addetto alla sicurezza trovandolo con indosso due magliette appena rubate dal negozio. Inoltre, gli stessi capi di abbigliamento, avevano ancora l’etichetta con tanto di prezzo indicato. Immediato anche il controllo nell’auto del ‘ladro’, dove all’interno c’erano tanti altri vestiti appartenenti al negozio OVS.

La perquisizione passa successivamente dall’auto all’abitazione del dipendente, a Santa Maria a Vico. Qui gli agenti hanno rinvenuto altri capi di abbigliamento a marchio OVS. Arrestato, il 38enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari. L’uomo dovrà rispondere di furto aggravato.