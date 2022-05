“Altro che massaggi, lì dentro fanno altre cose”, mogli fanno chiudere centro a luci rosse

I carabinieri di Nettuno hanno scoperto e sequestrato un centro benessere che in realtà nascondeva attività “a luci rosse”. A segnalarlo sono state le mogli ingelosite di alcuni degli avventori del locale. Un episodio che sembra quasi ispirato alla celebre canzone “Bocca di rosa” di Fabrizio De André. Parafrasandone le parole, nel Comune del litorale romano il “furto d’amore” è stato punito dall’ordine costituito. La titolare del centro, una cittadina cinese di 51 anni clandestina sul territorio nazionale, è stata arrestata con l’accusa di favoreggiamento della prostituzione.

In pratica le donne di Nettuno si sono accorte che l’assenza dei mariti da casa in determinate ore del giorno poteva essere collegata ad alcuni volantini lasciati nelle cassette delle lettere e anche su annunci online su siti che ospitano annunci pubblicitari con l’offerta di prestazioni sessuali. Indagando per qualche settimana, le mogli dei clienti si sono trasformate in detective e hanno individuato il palazzo incriminato parlando anche con i condomini che notavano da tempo uno strano via vai di ragazze orientali, sempre dirette allo stesso locale.

Un pianterreno, esterno all’edificio, in un immobile commerciale con i vetri oscurati, aperto 24 ore su 24, dove la 51enne aveva organizzato un finto centro massaggi dove un carabiniere si è finto cliente per scoprire cosa avveniva in realtà e dove alla reception c’era una ragazza orientale semi nuda che accoglieva chi aveva preso appuntamento. Al momento dell’irruzione dei colleghi, coordinati dalla procura di Velletri, i militari dell’Arma hanno trovato la maitresse e anche una cinese di 30 anni, solo identificata. L’immobile è stato sequestrato mentre è indagata la donna che gestiva il sito internet con le prenotazioni. Accertamenti sul conto del proprietario del locale, un uomo residente a Nettuno per ora estraneo ai fatti, che percepiva regolarmente l’affitto, mentre i carabinieri hanno anche acquisito i telefonini della tenutaria del centro massaggi e 2mila euro in contanti, trovati in cassa.