Paola Saulino confessa: “Delusione d’amore con un calciatore, mi ha umiliata”

Delusione d’amore per Paola Saulino che racconta di essere stata “usata e umiliata” da un noto calciatore della Premier League. In un’intervista rilasciata al ‘Daily Star’ e riportata da MowMag, racconta come ha conosciuto questo calciatore: “Ci siamo incontrati a una festa in una villa. Non mi ha mai tolto gli occhi di dosso. Abbiamo riso molto e trascorso un tempo fantastico insieme. Poi siamo andati a una festa in discoteca dove lui si è ubriacato. Durante la cena voleva lasciarmi il suo numero e lo ha fatto. Ho amato il suo odore e il suo modo di fare. Ha iniziato a baciarmi davanti a tutti, ripetutamente, e mi è piaciuto. Ci siamo allontanati e abbiamo iniziato a fare sesso in macchina, poi sono arrivati alcuni amici e ci siamo fermati”.

Il calciatore alla fine è tornato a Londra prima di iniziare a messaggiare “costantemente” Paola. Ha ricordato: “Mi chiedeva dei nudi tutti i giorni. “Diceva “un altro per favore” e “l’ultimo” e mi è piaciuto molto giocare a quel gioco. “A volte smettevo di inviare messaggi e inviare foto e poi a tarda notte mandavo un’ultima foto bollente in modo che potesse vederla una volta sveglio. Un mese dopo è volata a Londra e afferma che i due hanno continuato i loro incontri illeciti al Mayfair Hotel e in varie altre località”.

“Spendo più di lui nei ristoranti”, ha detto. “Ho soldi, lavoro, guadagno e sono una ragazza molto indipendente e non cerco qualcuno che mi paghi i conti. “Cerco qualcuno da amare e da cui essere amato.” Ma lei afferma che la sua avventura è finita amaramente poco dopo che il calciatore l’ha cancellata in un ristorante in pubblico. Paola, che ora vive a Roma, ha anche affermato che il suo agente l’ha avvicinata in “maniera aggressiva” prima che interrompesse bruscamente tutti i contatti.

La storia, racconta sempre la Saulino, è andata avanti fino a quando lui non ha deciso di chiudere. “Ho iniziato a vederlo per la prima volta per come è veramente, un cattivo, un bugiardo, irrispettoso e pronto a usare le persone. Mi ha usato e ha tradito la sua ragazza. Che tipo di uomo è questo? Ho soldi, lavoro, guadagno e sono una ragazza molto indipendente, non sto cercando qualcuno che paghi le mie bollette, ma qualcuno da amare e da cui essere amata”. C’è tanta amarezza nelle parole della Saulino che, però, non fa nomi, lasciando un velo di mistero su questa storia d’amore finita male.