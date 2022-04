Partecipazioni di nozze: molto più di un invito

In genere si pensa alle partecipazioni di nozze come a dei normali inviti, ma in realtà esse sono molto di più. Possono essere considerate, infatti, una sorta di biglietto da visita del matrimonio, e per questo motivo devono essere caratterizzate da una notevole cura per i dettagli ed essere realizzate con la massima attenzione. In effetti le partecipazioni nozze sono quelle che determinano la prima sensazione dell’evento da parte degli ospiti, ed è questo il motivo per il quale devono essere create con grande scrupolo, magari utilizzando una grafica personalizzata.

Come si scrive una partecipazione di matrimonio

Le partecipazioni di nozze devono riportare nome e cognome degli sposi, ora e data della cerimonia e indirizzo del luogo di svolgimento. È auspicabile anche inserire il numero di telefono e l’indirizzo di casa della coppia (ovviamente se i due sposi non vivono ancora assieme, vanno specificati i numeri e gli indirizzi di tutti e due gli sposini). Infine, conviene completare la partecipazione con una frase, breve ma importante: una sorta di invito a partecipare al rinfresco e al ricevimento. Ma che cosa si può fare per rendere una partecipazione di matrimonio davvero originale?

Una partecipazione di matrimonio speciale

Le partecipazioni, per riuscire a distinguersi, devono riflettere il più possibile le caratteristiche degli sposi, il loro modo di essere e anche la premura che hanno rispetto agli ospiti. D’altro canto, è importante anche che siano coerenti con lo stile del ricevimento. È come se in un certo senso anticipassero l’evento tramite numerosi dettagli, come per esempio la busta e il biglietto. Esistono diversi tipi di matrimonio, da quello classico a quello shabby chic, da quello medievale a quello americano. Qualunque sia lo stile desiderato, servono partecipazioni in linea con il tema. Delle ottime partecipazioni shabby chic possono essere realizzate con interni avorio e cartoncini kraft, e offrono un tocco vintage. Un’altra idea curiosa può essere di puntare su partecipazioni ispirate al Medio Evo, caratterizzate da un font corsivo e basate su carta pergamena.

L’importanza della busta

Uno degli elementi di maggior valore delle partecipazioni di nozze è la busta. Come noto, essa deve riportare il nome, il cognome e l’indirizzo del destinatario, vale a dire i suoi recapiti. L’intestazione, realizzata a mano, deve essere precisa ed elegante. Non serve utilizzare titoli di studio, e vale la pena di ricordare che indicando la famiglia si stanno invitando al matrimonio tutti i membri. Se ci si attiene al galateo, è necessario inviare la partecipazione per posta o consegnarla a mano. La mail va bene solo se non rappresenta la sola modalità di consegna. Insomma, ok alle partecipazioni digitali, a patto che siano abbinate a quelle cartacee. Per quel che concerne i tempi di spedizione, invece, è meglio non attendere troppo: tre mesi prima della data della cerimonia rappresentano il limite da non superare. Più tempo si concede agli ospiti e più diventa semplice per loro organizzarsi, sia per prendere un eventuale giorno di ferie dal lavoro, sia per scegliere il regalo.

Che cosa scrivere

Nella busta, sul biglietto, in molti casi viene scritta una frase, non molto lunga. Ovviamente esistono delle formule standard, ma visto che si parla di partecipazioni originali si può lasciar sfogare la fantasia, con una frase personalizzata. Ogni coppia è libera di decidere come crede, a patto che il risultato finale sia equilibrato ed elegante, ma al tempo stesso semplice e armonioso, con il giusto tocco di passione.

